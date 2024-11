Quali sono le curiosità sulla roulette? Alla scoperta dei casinò online

AgenPress. La dimensione ludica presenta una storia ricca di curiosità interessanti che spaziano dalla tecnologia alla storia, dalla letteratura al cinema, fino alle origini più remote della tradizione umana e della cabala.

Se c’è uno spazio digitale che racconta a 360 gradi questa dimensione è rappresentato sicuramente dalle piattaforme di casinò online, perché mettono in risalto ogni aspetto che ha partecipato alla storia e all’evoluzione dei giochi, come la roulette, che sicuramente rappresenta la prima tecnologia più avanzata nel settore ludico.

La roulette come risultato tecnologico di un esperimento scientifico

Nel bel mezzo del XVII secolo Blaise Pascal stava conducendo degli esperimenti scientifici sul moto perpetuo ed è così che gli venne in mente di creare il gioco della roulette. All’alba del XVIII secolo questo gioco era così come lo conosciamo oggi, infatti, nelle piattaforme digitali spopola la Roulette Quantum, dedicata ai processi scientifici futuristici.

La roulette come gioco del diavolo, inventato da uno scommettitore su Dio

La roulette online è associata al Diavolo perché la somma dei suoi numeri in qualsiasi versione è 666, che nella cabala rappresenta il numero del male. Tuttavia, Pascal era un fervente sostenitore di Dio, tanto da consigliare nella sua filosofia di scommettere sul bene, perché in caso di vittoria il premio era il paradiso e in caso di sconfitta, una vita vissuta nella virtù, rappresentava un premio in sé.

Il Giocatore: la roulette nella letteratura di Dostoevskij

Nel XIX secolo Dostoevskij scrive il romanzo intitolato Il Giocatore per vincere una scommessa contro il suo editore, ed ecco un ritratto psicologico impeccabile delle tipologie di giocatori che affollano i casinò, ancora oggi attuale. La roulette è protagonista indiscussa del libro e Dostoevskij vinse la sua scommessa perché riuscì a scrivere il romanzo in meno di 1 mese.

I Romani come tema grafico: ecco gli inventori della prima arcaica roulette

Il tema Antica Roma è tra i più presenti sui casinò online, non solo nelle grafiche delle slot digitali ma anche per le roulette virtuali. Già oltre 2000 anni fa i soldati romani giocavano a una roulette arcaica e minimale, poggiando le frecce su una ruota posizionata in orizzontale, ecco perché questo popolo così antico domina ancora le grafiche futuristiche dei giochi online.

La roulette online in live streaming

Questa è una delle rivoluzioni più incredibili che il Web ci ha regalato, perché oggi con un semplice click è possibile giocare alla roulette online streaming in tempo reale su Betfair , in diretta con croupier donne e uomini che conducono il gioco. Tra le funzioni dei casinò online ci sono anche le ambientazioni diverse delle sale da gioco, che si ispirano ai casinò tradizionali più famosi, ma anche al cinema e allo sport.

Cinema e roulette online a tema

Il cinema ha avuto un enorme impatto sulla cultura ludica, prima raccontando il mondo dei casinò di Las Vegas e poi ripercorrendo a ritroso la storia del gioco. Sono sempre una vasta gamma i giochi di slot e roulette dedicate al cinema, tra i film più famosi c’è Colpo Grosso, Ocean’s Eleven, l’intramontabile Casinò di Scorsese, 21, ma anche film divertenti come Una Notte da Leoni, Al Bar dello Sport e Paura e Delirio a Las Vegas.