Mercoledì 2 Aprile va in scena Alberico Lombardi con “Il Mio Viaggio”

AgenPress. Mercoledì 2 aprile andrà in scena al Teatro Roma di Portici Il mio viaggio, un concerto evento con protagonista il Prof/Artista Alberico Lombardi, reduce dal successo della trasmissione di Canale 5 Io canto senior.

Infatti Alberico, con oltre 100.000 visualizzazioni di una delle sue performance tv, è risultato il concorrente più visto dai fan del programma e fruitori vari.

Un successo che troverà forma e sostanza nel One Man Show del 2 Aprile, serata in cui Alberico sarà assoluto protagonista.

Uno spettacolo che ripercorrerà le tappe fondamentali del percorso artistico ed umano del professore/cantante. Accompagnato da due polistrumentisti, Sergio Mautone e Giorgio Scognamiglio, Alberico canterà brani emozionanti di alcuni dei principali cantautori e interpreti del panorama musicale italiano.

La scaletta prevede infatti brani di Dalla, Battisti, Ranieri, Diodato, Mannoia, reinterpretazioni dei successi dell’ultimo Sanremo e l’immancabile tributo a Roberto Vecchioni, artista a cui Alberico si ispira per arte e filosofia di vita.

Proprio nei mesi scorsi Alberico ha dedicato al più celebre professor/cantante lo spettacolo teatrale “Per amore” e la recente pubblicazione della cover “Piccolo Amore“, singolo d’esordio dell’artista all’interno del mercato discografico digitale e presente su tutte le piattaforme.

Ad impreziosire ulteriormente questa serata la presenza di ospiti a sorpresa, tra cui due protagoniste indiscusse di Io Canto Senior, le brave Filomena Migliaccio e Silvia Siragusa, che con la loro voce lasceranno sicuramente il segno e insieme al protagonista regaleranno gradite sorprese.

Un vero e proprio one man show, in cui Alberico avrà modo di raccontarsi come mai fino ad ora, esprimendo il suo talento poliedrico ma non solo. Sarà infatti questa l’occasione per veicolare messaggi solidali a favore dei ragazzi diversamente abili, tematica molto cara ad Alberico da sempre in prima linea per favorire l’inclusività e l’uguaglianza dei propri studenti.