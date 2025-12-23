Riunione del CIPESS del 23 dicembre 2025

AgenPress. Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e Vicepresidente del CIPESS Giancarlo Giorgetti e con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, ha approvato:

il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l’anno 2026 e proiezioni fino al 2028 e il Piano strategico annuale del Fondo (c.d. Fondo 295) di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (SIMEST). Il Piano strategico annuale per il 2026 indica un’operatività per un volume di circa 20,5 miliardi di euro. I settori maggiormente interessati sono il crocieristico, la difesa e le infrastrutture.

il Piano annuale di attività e del Sistema dei limiti di rischio (RAF) per l’anno 2026 in materia di sostegno finanziario pubblico all’esportazione (SACE). Il Piano stima una domanda massima di copertura assicurativa pari a 74 miliardi di euro, di cui 54 miliardi destinati alle attività di credito all’esportazione e 20 miliardi per attività di rilievo strategico e la cd. push strategy. Sulla base dei dati forniti da SACE S.p.A., gli effetti sull’economia nazionale sono stimati in un impatto sul PIL di circa 51 miliardi di euro, sul valore della produzione di circa 150 miliardi di euro ed un totale di addetti preservati di circa 650.000.

Il Comitato ha infine udito la seguente informativa che non comporta adozione di delibera: