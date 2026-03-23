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Referendum sulla giustizia. Serracchiani, oggi è un bel giorno!

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AgenPress. “Oggi è un bel giorno. Abbiamo vinto! Ha vinto la Costituzione, che ci ha protetto per quasi ottant’anni e ha dimostrato, ancora una volta,di essere cosa viva. E a difenderla siamo stati noi: le cittadine e i cittadini italiani. Centinaia di iniziative, migliaia di km da nord a sud. Una campagna faticosa, ma bellissima. Una battaglia in cui ho creduto, perché sentivo di essere dalla parte giusta della storia”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, commentando l’esito della campagna referendaria.

“Abbiamo respinto una campagna arrogante – scrive ancora la deputata dem -condotta con toni mai visti prima, fatta di attacchi ai giudici, mistificazioni e richiami alla paura. Ma i cittadini hanno capito che la posta in gioco era molto più alta di ciò che volevano far credere: non le carriere, i casi Garlasco, le correnti. Ma i nostri diritti, l’idea stessa di Paese che vogliamo costruire per il nostro futuro”.

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