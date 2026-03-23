Referendum giustizia. Corrado (PD): “N, grazie: oggi vince l’Italia che difende la Costituzione

AgenPress. “Ha vinto la Costituzione e il popolo che l’ha difesa oggi festeggia!”. Lo dichiara Annalisa Corrado, europarlamentare PD/S&D in segreteria PD.

“Non sono bastate le bugie di Meloni e del suo governo, le mosse elettorali all’ultimo minuto, il solito clientelarismo applicato, le minacce di piaghe bibliche e neanche la macchina della propaganda di telemeloni. Le hanno provate tutte, ma l’Italia ha detto no. E ha fatto la storia”.

“È un risultato netto, che parla anche di futuro: tra i più giovani il No ha stravinto. Sono loro ad aver fatto la differenza, nonostante a tanti sia stato negato il diritto di votare fuori sede. Un’ingiustizia che ci impegniamo a sanare, per dare voce alle nuovi generazioni che sognano un Paese diverso”.

“E c’è un altro dato politico chiarissimo: questo non è stato un voto di parte. Anche tanti elettori di destra hanno detto no a una forzatura eclatante, che metteva in discussione principi fondamentali della nostra democrazia”.

“Oggi vince un’Italia che non si piega, che difende la Costituzione e non accetta scorciatoie. Con il cuore pieno di gioia festeggiamo, ma da domani si torna al lavoro per un Paese più giusto, più forte, capace di futuro”.

“Testardamente uniti si vince. Esiste un’Italia più giusta e capace di sognare, e che oggi ha detto con chiarezza: NO, GRAZIE”, conclude Corrado.