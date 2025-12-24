type here...

La Russia progetta di costruire una centrale nucleare sulla Luna

AgenPress. La Russia ha in programma di costruire una centrale nucleare sulla Luna entro il prossimo decennio per alimentare il suo programma spaziale lunare e una stazione di ricerca congiunta russo-cinese.

L’agenzia spaziale statale russa Roscosmos ha dichiarato in una nota che intende costruire una centrale elettrica lunare entro il 2036 e ha firmato un contratto a tal fine con la società aerospaziale Lavochkin Association.

L’obiettivo della stazione sarà quello di fornire energia al programma lunare russo, che comprende veicoli robotici, un osservatorio e infrastrutture per la Stazione internazionale di ricerca lunare russo-cinese.

“Il programma rappresenta un passo importante verso la creazione di una stazione lunare scientifica operativa permanente e verso la transizione da missioni individuali a un programma di esplorazione lunare a lungo termine”.

L’agenzia Roscosmos non ha affermato esplicitamente che la centrale sarà nucleare, ma ha chiarito che tra i partecipanti alla sua costruzione figurano la società statale russa per l’energia nucleare Rosatom e l’Istituto Kurchatov, il principale istituto di ricerca nucleare russo.

 

