Mosca: tre morti, due dei quali poliziotti, nell’esplosione di una bomba

AgenPress. Tre persone sono morte oggi nell’esplosione di una bomba a Mosca, quando due agenti di polizia si sono avvicinati a un uomo dal comportamento sospetto nei pressi del luogo in cui il tenente generale Fanil Sarvarov è stato ucciso due giorni fa dall’esplosione di un’autobomba.

Il Comitato Investigativo di Stato russo ha annunciato che due agenti di polizia sono stati uccisi da un ordigno esplosivo, aggiungendo che anche una terza persona è deceduta.

Canali di informazione non ufficiali hanno riferito che l’attentatore era tra le vittime e ha fatto esplodere la bomba quando è stato avvicinato dalla polizia. Questa informazione non è stata confermata.

L’esplosione è avvenuta in via Yeletskaya, nella parte meridionale di Mosca, molto vicino al luogo in cui l’altro ieri, è stato ucciso il tenente generale Fanil Sarvarov.