Zelensky: “L’Ucraina terrà le elezioni dopo la firma dell’accordo di pace”

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato che organizzerà le elezioni presidenziali dopo aver firmato un accordo che porrà fine alla guerra con la Russia, secondo l’ultima versione del piano americano, i cui negoziati sono in corso da settimane tra Kiev e Washington.

Zelensky ha detto che questa nuova versione del documento, inviata a Mosca per commenti, stabilisce che “l’Ucraina deve organizzare le elezioni il prima possibile dopo la firma dell’accordo”.

Il presidente ucraino ha assicurato che la nuova versione del piano americano non richiede all’Ucraina di abbandonare ufficialmente la prospettiva di aderire alla NATO, che era una delle principali richieste di Mosca.

“Spetta alla NATO decidere se accettare o meno l’Ucraina tra i suoi membri. E la nostra scelta è stata fatta. Ci siamo rifiutati di rivedere la Costituzione ucraina per sancire che il Paese non aderirà alla NATO”, ha detto Zelensky, riferendosi a una precedente versione redatta dagli Stati Uniti che richiedeva a Kiev di impegnarsi legalmente a non aderire all’Alleanza.

Volodymyr Zelensky ha anche affermato che l’ultima versione del piano americano prevede il congelamento del fronte lungo le linee attuali e l’avvio di colloqui sulla creazione di zone demilitarizzate.

“La linea di dispiegamento delle truppe alla data di questo accordo è la linea di contatto de facto riconosciuta”, ha affermato Zelensky. “Un gruppo di lavoro si riunirà per determinare il dispiegamento delle forze necessarie per porre fine al conflitto, nonché per definire i parametri di possibili future zone economiche speciali”, ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha inoltre affermato che i negoziatori ucraini e americani non sono riusciti a raggiungere un consenso a lungo termine sulle questioni territoriali e ha chiesto che la questione venga sollevata durante un incontro dei leader.

“Non abbiamo raggiunto alcun consenso con la parte americana sul territorio di Donetsk e sulla centrale nucleare di Zaporizhia”, ha chiarito Zelensky. Ha affermato di essere “pronto a incontrare gli Stati Uniti” per affrontare “questioni delicate”, avendo già richiesto in passato un incontro trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin.

Il presidente ucraino ha chiarito che si aspetta una risposta dalla Russia in merito a questa ultima versione del piano americano. “Vedremo la reazione dei russi dopo che gli americani avranno parlato con loro”, ha concluso Zelensky.