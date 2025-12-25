Dichiarato lo stato di emergenza a Los Angeles per il rischio di inondazioni

AgenPress. In California, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza a Los Angeles e nelle comunità della parte meridionale dello stato a causa delle piogge torrenziali che hanno sollevato preoccupazioni circa possibili inondazioni estremamente pericolose.

Un’enorme depressione pluviometrica, che i meteorologi chiamano “fiume atmosferico”, trasporta acqua evaporata dai tropici e dovrebbe attraversare la California entro la fine della settimana. Sono previste forti piogge, nevicate e venti forti.

“Si prevedono inondazioni improvvise e diffuse”, ha dichiarato ieri il Servizio meteorologico nazionale statunitense in un avviso di emergenza per condizioni meteorologiche avverse, sottolineando che persone, proprietà private e pubbliche, “sono in grave pericolo”.

La parte meridionale dello Stato, dove erano previste precipitazioni che normalmente si verificano nell’arco di mesi, è stata posta al livello di allerta più alto fino a questa mattina

Il governatore Gavin Newsom ha annunciato tramite X di aver dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Los Angeles e in altre cinque, principalmente nella parte meridionale del suo stato.

Ieri mattina gli alberi caduti avevano già bloccato le strade e migliaia di persone erano rimaste senza elettricità a Los Angeles.

La polizia ha annunciato che i residenti di oltre 200 famiglie hanno ricevuto ordini di evacuazione e che le persone in vaste aree della città sono state avvertite di prepararsi a evacuare rapidamente.

La città costiera di Santa Monica e il bacino di Los Angeles sono considerate le aree a più alto rischio. Sono stati allestiti rifugi per i residenti a cui è stato ordinato di evacuare le proprie case. Alcuni hanno già iniziato ad accogliere persone. Ieri le principali autostrade hanno registrato notevoli ingorghi. Alcune strade sono state chiuse, il che ha aggravato la congestione del traffico.