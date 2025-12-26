È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni: aveva 100 anni

AgenPress. Si è spenta all’età di 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e ultima testimone diretta di una generazione che ha segnato profondamente la storia industriale e sociale dell’Italia del Novecento. Figura riservata e lontana dai riflettori, ha incarnato uno stile di vita improntato alla discrezione, pur appartenendo a una delle famiglie più influenti del Paese.

Nata a Torino il 9 febbraio 1925, Maria Sole Agnelli era la figlia minore di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte. Cresciuta in un contesto di grande prestigio, scelse fin da giovane di mantenere un profilo defilato rispetto alla centralità pubblica del fratello Gianni, simbolo della Fiat e del capitalismo italiano. Non ebbe ruoli diretti nella gestione del gruppo industriale, preferendo dedicarsi alla famiglia e alla vita privata.

Fu sposata con Ranieri Campello della Spina, dal quale ebbe quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. La sua esistenza si è svolta tra l’Italia e l’estero, sempre con grande riservatezza. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna elegante, colta e profondamente legata ai valori familiari, attenta a preservare la propria intimità lontano dall’esposizione mediatica.

La sua scomparsa rappresenta la chiusura di un capitolo silenzioso ma significativo della saga Agnelli. Con Maria Sole se ne va una figura che, pur restando ai margini della scena pubblica, ha attraversato un secolo di storia italiana, testimone di trasformazioni epocali nel mondo industriale, politico e sociale del Paese.