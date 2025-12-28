Trump. “Ho avuto una telefonata proficua e molto produttiva con Putin”

AgenPress. “Ho appena avuto una telefonata proficua e molto produttiva con il Presidente Putin prima del mio incontro con il Presidente ucraino Zelensky ha scritto Donald Trump sul suo sito web Truth Social.

Ha annunciato che l’incontro con Zelensky si sarebbe svolto nella sala da pranzo principale della sua villa di Mar-a-Lago in Florida e che sarebbe stato aperto alla stampa.

Il presidente non ha fornito dettagli sulla conversazione. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha confermato la conversazione, ma non ne ha commentato il contenuto. Il consigliere capo di Putin per gli affari esteri, Yuri Ushakov, dovrebbe riferire sulla conversazione.

Questa è la seconda volta consecutiva che Trump parla con Putin poco prima di un incontro con Zelensky. La conversazione precedente, tenutasi prima della visita di Zelensky alla Casa Bianca, aveva portato Trump ad abbandonare la minaccia di trasferire i missili Tomahawk all’Ucraina. Trump ha poi raccontato di aver chiesto a Putin – letteralmente – “se gli avrebbe dato fastidio il trasferimento dei missili Tomahawk all’Ucraina”.

“L’idea non gli piaceva”, ha ricordato ironicamente Trump.

Questa volta, la conversazione avviene poco prima di un incontro su un possibile accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Subito dopo uno dei più grandi attacchi aerei russi sulle città ucraine, Putin ha affermato pubblicamente che l’Ucraina non mostrava alcuna volontà di porre fine al conflitto. Ha minacciato che se Kiev non avesse accettato una soluzione pacifica, la Russia avrebbe perseguito i suoi obiettivi “con la forza”.

Prima dell’incontro, Zelensky si è chiesto se Putin avrebbe accettato il piano di pace di Trump, pur sostenendo che “molto può essere concordato entro la fine dell’anno”. Ha inoltre osservato che il 90% delle questioni era già stato deciso. Il presidente ucraino ha inoltre avuto colloqui con il primo ministro britannico Keir Starmer domenica e con i leader europei, tra cui il primo ministro polacco. Un’analoga interazione è prevista durante l’incontro con Trump.