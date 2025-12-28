Trump incontra Zelensky: “Credo che abbiamo le basi per un accordo”

AgenPress. Il presidente Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si incontrano in Florida, dove entrambi i leader cercano di fare progressi su un possibile accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina .

I due leader hanno parlato con i giornalisti all’arrivo di Zelenskyy al resort Mar-a-Lago di Trump a Palm Beach, e Trump ha affermato: “Credo che abbiamo le basi per un accordo”.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato: “Ce la faremo. Oggi avremo un incontro importante”.

“Questi sono attualmente alcuni dei giorni diplomatici più attivi dell’anno e molto può essere deciso prima del nuovo anno”, ha scritto Zelenskyy in un post su Telegram domenica .

“Se verranno prese decisioni dipenderà dai nostri partner, da coloro che aiutano l’Ucraina e da coloro che fanno pressione sulla Russia affinché i russi sentano le conseguenze della loro aggressione”, ha aggiunto.

“La Russia continua a deridere le nostre città e la nostra gente. Mosca ha respinto persino le proposte di un cessate il fuoco natalizio e sta aumentando la ferocia dei suoi attacchi missilistici e con droni. Questo è un chiaro segnale di come la pensano veramente sulla diplomazia”, ​​ha scritto Zelenskyy su Telegram . “Finora, non è stata presa abbastanza sul serio. Pertanto, l’Ucraina ha bisogno di un sostegno adeguato. E bisogna esercitare una pressione sufficiente sulla Russia”.

Poche ore prima del suo incontro con Zelenskyy, Trump ha dichiarato in un post su Truth Social di aver parlato domenica mattina con il presidente russo Vladimir Putin in quella che ha definito una “telefonata positiva e molto produttiva”.

Parlando ai giornalisti domenica a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il suo messaggio a Putin era che le due parti “devono raggiungere un accordo. Devono farlo. Sono morte troppe persone e credo che entrambi i presidenti vogliano raggiungere un accordo”.

Ha aggiunto che ha intenzione di parlare nuovamente con Putin dopo l’incontro con Zelenskyy.

In una chat WhatsApp con i giornalisti venerdì, Zelensky ha delineato il suo programma per l’incontro, che ha detto includerà la discussione delle garanzie di sicurezza che spera gli Stati Uniti possano promettere all’Ucraina per dissuadere la Russia dal tentare di invadere nuovamente il Paese.

Si parla anche di una conferenza stampa congiunta con Trump e Zelenskyy dopo l’incontro, non necessariamente per annunciare novità ma per discutere i risultati dei colloqui.