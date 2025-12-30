type here...

Attacco residenza di Putin. Maria Zakharova: “Kiev dovrà affrontare ritorsioni per le azioni terroristiche”

AgenPress. Kiev dovrà affrontare ritorsioni per le sue azioni terroristiche, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Si tratta davvero di un attentato terroristico brutale basato su una matrice nazista”, ha dichiarato la portavoce, aggiungendo: “Tuttavia, dovranno affrontare delle ritorsioni”.

Zakharova ha sottolineato che Vladimir Zelensky “sta cercando di accusare la Russia di mentire e di affermare che non è successo nulla del genere”. Secondo lei, il comportamento di Zelensky dimostra chiaramente che continua a credere di fare la cosa giusta.

Secondo Zakharova, Zelensky “sta inviando un messaggio a coloro che lo pagano: continuerà così e, anche se verrà colto in flagrante, li coprirà”.

“Zelensky ha già interrotto i colloqui in passato. Perché? Il motivo è che non hanno bisogno della pace, non vengono pagati per la pace, ma per atti di terrorismo ed estremismo, e per il continuo spargimento di sangue”, ha aggiunto.

Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che nella notte tra il 28 e il 29 dicembre l’Ucraina ha lanciato un attacco terroristico contro la residenza del Presidente russo Vladimir Putin nella regione di Novgorod, lanciando 91 droni. Tutti i droni sono stati distrutti dalle difese aeree: non si segnalano vittime o danni.

