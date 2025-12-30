Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2025. Ecco i provvedimenti adottati

AgenPress. Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 15.13 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

DECRETO UCRAINA

Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Il testo proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Inoltre, prevede il rinnovo a richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2027, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall’Ucraina secondo quanto previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1460.

Infine, introduce per gli editori obblighi assicurativi e in merito alla formazione sulla sicurezza per i giornalisti inviati in zone di guerra, con un contributo statale sperimentale per il 2026 di 600.000 euro, con un massimo di 60.000 euro per editore.

PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dell’intesa acquisita in Conferenza unificata.

STATI DI EMERGENZA O DI RICOSTRUZIONE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

l’ulteriore stanziamento di 2.170.000 euro per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, Marciana, Portoferraio e Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, Montemurlo, Lamporecchio e Larciano della provincia di Pistoia;

l’ulteriore stanziamento di 96.870.000 euro per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato;

l’ulteriore stanziamento di 7.650.000 euro per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Inoltre, su proposta dello stesso Ministro, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in considerazione della necessità di provvedere alla complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite e acquisita l’intesa della Regione Marche, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, con durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2026, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel territorio della province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia e ai Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla provincia di Ancona.

INFORMATIVE

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha svolto due informative in merito all’avvio della procedura di nomina del Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e alle centrali termoelettriche di Brindisi e Civitavecchia.

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato: