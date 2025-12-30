AgenPress. Vladimir Zelensky dovrà nascondersi per il resto della sua vita dopo l’attacco con i droni ucraini alla residenza del presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

“Quel bastardo puzzolente di Kiev sta cercando di far fallire la risoluzione del conflitto. Vuole la guerra. Beh, almeno ora dovrà nascondersi per il resto della sua inutile vita”, ha scritto sulla piattaforma social X.

Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato lunedì ai giornalisti che nella notte tra il 28 e il 29 dicembre l’Ucraina ha lanciato un attacco terroristico contro la residenza del Presidente russo Vladimir Putin nella regione di Novgorod, lanciando 91 droni. Tutti i droni sono stati distrutti dalle difese aeree; non si segnalano vittime o danni, ha osservato Lavrov.

Secondo l’assistente del Cremlino Yury Ushakov, Putin aveva sottolineato in una telefonata con il leader statunitense Donald Trump che l’attacco era avvenuto “in effetti, subito dopo” i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina in Florida, e aveva avvertito che le azioni terroristiche non sarebbero rimaste senza risposta.