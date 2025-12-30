type here...

Nuovo attacco statunitense contro un’imbarcazione addetta al traffico di droga nel Pacifico. Uccisi due uomini

redazione
Da redazione
AgenPress. Le forze armate statunitensi hanno annunciato tramite X, di aver ucciso due uomini, da loro definiti “narcoterroristi”, in un nuovo attacco contro una nave che, secondo loro, trasportava droga in acque internazionali nell’Oceano Pacifico orientale.

Su ordine del “Segretario alla Guerra Pete Hegseth”, è stato lanciato un attacco contro una nave “gestita da una designata organizzazione terroristica straniera in acque internazionali” e “due narcoterroristi sono stati uccisi”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti per il Sud America.

Dall’inizio di settembre, le forze armate statunitensi hanno bombardato decine di imbarcazioni che, a loro dire, trasportavano droga nel Mar dei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale.

Secondo i numeri resi pubblici, almeno 107 persone sono state uccise in questi attentati, senza che Washington abbia mai presentato alcuna prova che le imbarcazioni prese di mira fossero coinvolte in attività illegali.

