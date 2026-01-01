Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: almeno 47 morti e 100 feriti. Tra i feriti ci sono numerosi italiani e molti risultano dispersi

AgenPress. Una terribile tragedia ha segnato l’inizio del 2026 nella rinomata stazione sciistica di Crans-Montana nel Canton Vallese, in Svizzera. Durante i festeggiamenti per Capodanno, una violenta esplosione seguita da un vasto incendio ha devastato il popolare locale notturno Le Constellation, causando un bilancio drammatico: almeno 47 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite, molte in modo grave.

La dinamica completa dell’incidente è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità svizzere, ma testimoni hanno raccontato che le fiamme sarebbero divampate in pochi secondi dopo che candeline e scintille da bottiglie di champagne o fuochi d’artificio avrebbero aizzato il soffitto in legno del locale, trasformando l’interno in un inferno di fuoco e fumo.

L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 della notte di Capodanno, mentre il bar era molto affollato di giovani turisti.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, impedendo a molti di mettersi in salvo a causa di uscite inadeguate e corridoi stretti.

Le vittime provengono da diverse nazionalità; molte persone sono irriconoscibili per gravi ustioni, rallentando le operazioni di identificazione.

Le autorità elvetiche hanno escluso la pista terroristica, parlando invece di un tragico incidente legato a fiamme libere e materiali combustibili all’interno del locale.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha confermato che tra i feriti ci sono numerosi italiani: circa una dozzina ricoverati negli ospedali svizzeri.

Tajani ha inoltre parlato di circa 16 italiani ancora dispersi, ossia persone di cui le famiglie non hanno avuto notizie dopo la tragedia.

Per fronteggiare l’emergenza, la Farnesina ha attivato un’unità di crisi e un punto di raccolta per i familiari nel centro congressi “Le Regent” a Crans-Montana. L’ambasciatore italiano a Berna e funzionari consolari sono sul posto per supportare le operazioni di assistenza.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in Italia e in Svizzera.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e vicinanza al popolo svizzero.

La Svizzera ha dichiarato lo stato di emergenza locale per far fronte alle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.

Le autorità svizzere, insieme a vigili del fuoco e servizi di emergenza, stanno ancora operando per:

mettere in sicurezza la zona e domare completamente il rogo;

identificare le vittime con l’aiuto di tecnici forensi;

trasferire feriti gravi in strutture adeguate;

assistere le famiglie in lutto.

Questa strage durante una festeggiamento di Capodanno rappresenta uno degli eventi più tragici degli ultimi anni in Svizzera. La comunità internazionale segue con apprensione l’evolversi della situazione, mentre continua la conta delle vittime e la ricerca di dispersi.