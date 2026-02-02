Costa Rica: la candidata di destra Laura Fernandez vince le elezioni presidenziali

AgenPress. La candidata del partito conservatore Laura Fernandez ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali in Costa Rica.

Laura Fernandez, trentanovenne ed ex ministro, nella campagna elettorale ha promesso soprattutto l’attuazione di politiche estremamente severe per combattere la violenza legata al traffico di droga- Ha ricevuto il 50,87% dei voti, con schede scrutinate nel 53% dei seggi elettorali.

La neo presidente ha ottenuto una percentuale di quasi undici punti superiore al 40% necessario per superare il primo turno, secondo i dati della Corte suprema elettorale.

Il suo antagonista, il socialdemocratico Alvaro Ramos, uno dei 19 candidati dell’opposizione, ha ottenuto il 31,63% dei voti.

Non appena sono stati annunciati i primi risultati, il presidente di El Salvador Nayib Bukele si è congratulato telefonicamente con Laura Fernandez.

Migliaia di sostenitori della politica di destra si sono riuniti e hanno celebrato il suo spettacolare vantaggio sugli avversari. In questo modo si allarga ulteriormente la lista dei leader di destra in America Latina, dopo Cile, Bolivia, Honduras e Perù.