UNICEF Italia su scomparsa di Maria Rita Parsi

Dichiarazione del Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano

AgenPress. “Abbiamo appreso con grande commozione e dolore della scomparsa di Maria Rita Parsi.

Per i bambini e le bambine, Maria Rita Parsi c’è sempre stata. Una compagna di viaggio per quanti sono impegnati ogni giorno per i diritti dei bambini e degli adolescenti.
Indimenticabili le sue doti oratorie e la sua passione, affiancate da studio e impegno quotidiano: un connubio potente che ha fatto la differenza nei tanti luoghi nei quali si è impegnata, internazionali, nazionali, pubblici e privati.
Continueremo a sentirla al nostro fianco sulla via per garantire i diritti di chi, troppo spesso, anche in Italia, è senza voce”.
