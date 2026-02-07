type here...

Diciassettenne uccisa nell’Astigiano. Arrestato e condotto in carcere l’autore del femminicidio

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. È stato portato alla caserma dei Carabinieri ed è stato ascoltato in queste ore un amico della vittima. Il giovane sarebbe stato l’ultimo a vedere Zoe Trinchero prima della morte e, secondo quanto emerso finora, non avrebbe avuto con lei alcun legame sentimentale. Il ragazzo si chiama Alex Manna, ha 19 anni, e dopo alcune ore di interrogatorio da parte del pubblico ministero, Giacomo Ferrando, alla presenza del suo avvocato, ha confessato. Il giovane è stato portato in carcere.

Il corpo della giovane è stato individuato in una zona periferica della città, dopo che i familiari avevano lanciato l’allarme per la sua scomparsa. Le ricerche, avviate immediatamente, si sono concluse nel modo più tragico. Secondo i primi accertamenti medico-legali, la ragazza sarebbe stata colpita con pugni e poi strangolata.

Gli inquirenti stanno ricostruendo nel dettaglio le ultime ore di vita di Zoe e il contesto in cui sarebbe maturata l’aggressione. Secondo quanto emerso finora, tra i due non ci sarebbe stata una relazione stabile, ma un incontro culminato nel rifiuto della ragazza, che avrebbe scatenato la violenza.

La notizia ha profondamente scosso la comunità dell’Astigiano. A Nizza Monferrato il dolore è palpabile: amici, compagni di scuola e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia della giovane, ricordata come una ragazza solare e benvoluta.

Un altro femminicidio che riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza di genere e dell’incapacità di accettare un “no”, soprattutto tra i più giovani. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità ulteriori.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits