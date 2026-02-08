Araghchi: “l’Iran non abbandonerà l’arricchimento dell’uranio nemmeno in caso di guerra”

AgenPress. L’Iran non abbandonerà l’arricchimento dell’uranio, oggetto di una controversia con gli Stati Uniti, “anche se ci venisse dichiarata la guerra”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

“L’Iran ha pagato un prezzo molto alto per il suo programma nucleare pacifico e per l’arricchimento dell’uranio”, ha affermato Abbas Araghchi durante un forum a Teheran.

“Perché insistiamo sull’arricchimento dell’uranio e ci rifiutiamo di abbandonarlo anche se ci viene imposta una guerra? Perché nessuno ha il diritto di dettare le nostre azioni”, ha affermato Araghchi. “Il dispiegamento militare degli Stati Uniti nel Golfo non ci spaventa”.

“Siamo un popolo diplomatico, ma siamo anche un popolo di guerra, ma questo non significa che cerchiamo la guerra”, ha concluso Araghchi.