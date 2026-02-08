Arrestato a Dubai l’uomo sospettato dell’attentato ad un alto ufficiale russo

AgenPress. Il Servizio federale di sicurezza russo (FSB) ha dichiarato che l’uomo sospettato dell’attentato dell’alto ufficiale russo Vladimir Alekseyev a Mosca è stato arrestato a Dubai ed estradato in Russia.

Il tenente generale Vladimir Alekseev, vice capo dei servizi segreti militari russi è stato colpito a colpi d’arma da fuoco a Mosca venerdì. Dopo l’attacco è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

L’FSB ha affermato che un cittadino russo, Lyubomir Korba, è stato arrestato a Dubai perché sospettato di aver compiuto l’attentato.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l’Ucraina di essere dietro l’attentato, che ha definito mirato a sabotare i colloqui di pace. L’Ucraina ha affermato di non avere nulla a che fare con l’attacco.