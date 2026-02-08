Catania. “Amore Famiglia Natalità – Scelte e responsabilità sociali e politiche”

AgenPress. Nella società attuale, segnata da rapidi cambiamenti e da una diffusa percezione di progresso, emergono carenze che richiamano la necessità di un confronto responsabile su temi di rilevanza sociale.

In questo contesto si inserisce l’incontro “Amore Famiglia Natalità – Scelte e responsabilità sociali e politiche”, in programma venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 16.00, presso il Collegio Universitario Alcantara, in via Caronda, 129 a Catania.

L’iniziativa, organizzata da Romj Crocitti, Segretaria Regionale Sicilia del Popolo della Famiglia e Carlotta Nicastro, componente del Direttivo Nazionale del Popolo della Famiglia, si propone come incontro su temi e principi condivisi, con particolare attenzione al sostegno alle famiglie e alla maternità, elementi centrali per la coesione sociale.

Nel corso dell’evento verranno presentati la petizione a sostegno del reddito di maternità, attualmente oggetto di una raccolta firme su tutto il territorio nazionale e il libro “Quid est veritas”, di Domenico Scilipoti Isgrò e Bruno Volpe.

Interverranno: il Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò Presidente di Unione Cristiana, il Dott. Mirko De Carli Segretario Nazionale del Popolo della Famiglia, l’On. Andrea Messina Consigliere Regionale ARS, l’Avv. Francesca Donato già Europarlamentare e l’Avv. Piero Lipera Segretario Provinciale Catania della Democrazia Cristiana.

L’incontro intende offrire uno spazio di confronto e approfondimento su questioni di rilevanza sociale, ponendo al centro le persone, le famiglie e le scelte che incidono sulla vita quotidiana.