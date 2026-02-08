Esercitazioni militari. La Francia simula una guerra in Europa

AgenPress. L’esercitazione militare “Orion 26” ha preso il via oggi in Francia. L’evento mira a preparare le forze del Paese a una guerra in Europa. Durerà tre mesi e coinvolgerà circa 12mila soldati e centinaia di veicoli terrestri, navali e aerei.

L’esercitazione mira a preparare le forze armate alle situazioni più complesse in ambienti ibridi. “Orion 26” è la più grande esercitazione in Francia dai tempi della Guerra Fredda.

L’esercitazione inizierà con una simulazione di sbarco anfibio e aereo in Bretagna, nel nord della Francia. Circa 700 soldati e un centinaio di veicoli saranno schierati tra il 20 e il 21 febbraio.

Il dispiegamento coinvolgerà tre brigate, 1.800 veicoli e 30 elicotteri, oltre a circa 800 droni. Sono previste anche esercitazioni aeree. L’esercitazione è stata progettata anche per addestrare i riservisti francesi di tutte le forze armate.

Per il ministero della Difesa francese l’esercitazione è cruciale “in un contesto un conflitto ad alta intensità potrebbe diventare una realtà”.

Anche la sicurezza informatica sarà al centro di “Orion 26” che prevede esercitazioni cyber. Vi parteciperanno 24 Paesi alleati della Francia, tra cui Giappone, Svizzera, Marocco e Stati Uniti.