Iran: il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a sei anni di carcere

AgenPress. Un tribunale iraniano ha condannato Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, a sei anni di prigione. L’attivista per i diritti umani è stata arrestata il 12 dicembre insieme ad altre persone dopo aver parlato durante una cerimonia in onore di un avvocato trovato morto.

Mohammadi, in carcere da dicembre, era stata condannata in un altro caso a 18 mesi di carcere per “attività di propaganda” e a due anni di esilio – ha spiegato l’avvocato.

Secondo la legge iraniana, le pene detentive non sono commutabili.

Il suo avvocato ha espresso la speranza che, a causa delle cattive condizioni di salute di Narges Mohammadi, sarebbe possibile rilasciarla temporaneamente “su cauzione per sottoporla a cure”. Ha inoltre chiarito che il verdetto non è definitivo e che è possibile presentare ricorso.

Negli ultimi 25 anni, Narges Mohammadi è stata ripetutamente processata e incarcerata per la sua lotta contro la pena di morte in Iran e contro il rigido codice di abbigliamento per le donne. Ha trascorso gran parte dell’ultimo decennio in prigione e non vede i suoi due figli, che vivono a Parigi, dal 2015.

Nel dicembre 2024, è stata rilasciata dalla prigione per tre settimane per motivi di salute, legati “alle sue condizioni fisiche in seguito alla rimozione di un tumore e a un innesto osseo”.

Anche in prigione, il premio Nobel non rimase in silenzio, organizzando manifestazioni nel cortile della prigione e portando avanti scioperi della fame.