La Città metropolitana di Roma Capitale avvia il percorso per la candidatura al Global Network of Learning Cities

AgenPress. La Città metropolitana di Roma Capitale, in vista della prossima scadenza fissata a metà del 2027, intende proporre all’UNESCO di essere accolta nella Rete mondiale delle città che apprendono (Global Network of Learning Cities).

Per conferire a tale percorso una solida base scientifica e di esperienza è stato stipulato un Accordo di collaborazione tra la Cmrc e l’Università Roma Tre, che prevede una stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Ateneo, già da tempo attivo su questo terreno.

La presentazione del percorso verso il riconoscimento della metropoli Capitale come una Learning City, avverrà il 10 febbraio a Palazzo Valentini.

All’evento Roma metropoli che apprende. Verso la candidatura per l’adesione al Global Network of Learning Cities interverranno il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e il Magnifico Rettore dell’Università Roma Tre Massimiliano Fiorucci. L’incontro sarà moderato dal giornalista Marco Damilano, mentre sono stati invitati a partecipare i sindaci di tre delle principali learning cities italiane già riconosciute: di Torino, Stefano Lo Russo; di Palermo, Roberto Lagalla; di Brescia, Laura Castelletti.