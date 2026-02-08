La Fondazione Insigniti OMRI augura Buon compleanno al Cofondatore e Commendatore Rino Barillari, King dei Paparazzi

Oggi Rino Barillari compie 81 anni, almeno secondo l’anagrafe. Chi lo conosce, però, sa che la sua energia, la sua grinta e la sua passione lo rendono eterno: continua a lavorare come se avesse cinquanta anni, immortalando i momenti più significativi della vita della città e del Paese

AgenPress. Per decenni le sue fotografie hanno raccontato Roma e l’Italia per Il Messaggero. È un vero testimone della storia: le sue immagini hanno documentato i fatti più significativi accaduti in Italia negli ultimi sessant’anni, forse anche di più. Dai grandi eventi istituzionali ai momenti di cronaca che hanno segnato la vita pubblica e privata del Paese, il suo obiettivo ha saputo cogliere l’attimo con precisione, sensibilità e coraggio. Tutte le principali testate nazionali, e persino alcune testate estere, hanno dedicato intere pagine a raccontare la sua attività e la sua figura, riconoscendo in lui un personaggio unico, capace di catturare la vita con dinamismo, entusiasmo e uno sguardo irripetibile.

Non sorprende, quindi, che in questo giorno speciale gli siano arrivati auguri da ogni parte, incluso quello del Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, il Prefetto Francesco Tagliente, legato a Rino da una vita di amicizia e collaborazione. Rino Barillari non è solo un fotografo: è Commendatore al Merito della Repubblica Italiana e cofondatore della Fondazione Insigniti OMRI.

“Buon compleanno, caro Rino! — scrive Tagliente — Una vita di amicizia e di ricordi preziosi è un tesoro inestimabile: felice di averli condivisi con te. Grazie di tutto.”

Per le istituzioni e per chi ama l’Italia, Rino Barillari resta un punto di riferimento imprescindibile. Oggi, a 81 anni, il “King dei Paparazzi” dimostra che l’età anagrafica è solo un numero: la vera misura di una vita è la passione con cui la si vive.