Meloni: “Congratulazioni al Primo Ministro Sanae Takaichi e al nuovo Parlamento giapponese”

Breaking newsCronaca Internazionale
redazione
Da redazione
AgenPress. Congratulazioni di cuore al Primo Ministro Sanae Takaichi per l’importante successo conseguito alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti del Giappone.
Le nostre Nazioni sono unite da una profonda amicizia e da un partenariato strategico che continua a rafforzarsi grazie al rapporto di fiducia sincera e di collaborazione costruttiva che abbiamo saputo costruire in questi anni tra i nostri Governi.
Porto sempre negli occhi e nel cuore la straordinaria accoglienza ricevuta durante la mia visita di gennaio, che ha ulteriormente consolidato il legame tra le nostre Nazioni. L’Italia continuerà con convinzione a camminare al fianco del Giappone per affrontare insieme le sfide globali, promuovere crescita, sicurezza e stabilità e rendere ancora più profondo il rapporto che ci unisce. Buon lavoro alla mia cara amica Sanae e al nuovo Parlamento giapponese.
E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
