Meloni: “Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia”

La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa
AgenPress. Fa riflettere che nel 2026 un’artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui.
Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia.
È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco.
Ma anche questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera “sacra” la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa.
Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
