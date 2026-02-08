Meloni: “Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia”

AgenPress . Fa riflettere che nel 2026 un’artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui.

La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa

Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia.

È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco.