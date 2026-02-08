Renzi: “Abbiamo un mondo impazzito e la Meloni esprime solidarietà al comico Andrea Pucci per il forfait a Sanremo”

AgenPress. Giorgia Meloni non viene mai in Parlamento per parlare di pressione fiscale e di sicurezza. E però oggi interviene sul festival di Sanremo dando la colpa all’opposizione per il forfait del comico Pucci.

Non so quanto faccia ridere Pucci, so però quanto fa ridere un Governo in cui premier e vicepremier danno la solidarietà a un comico e non parlano di tasse e coltelli.

Abbiamo un mondo impazzito e l’Italia in mano a due influencer che prendono like pensando a Sanremo. Nel frattempo secondo l’Istat aumenta la povertà delle famiglie e crolla la produzione industriale ma la nostra Premier ci parla di Sanremo.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.