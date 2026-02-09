Bordighera: morta bimba di 2 anni, arrestata per omicidio la madre. Sul corpo erano presenti numerosi lividi e segni compatibili con percosse

AgenPress. Una bambina di appena due anni è morta dopo essere arrivata in condizioni gravissime in ospedale. Sul suo corpo, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, erano presenti numerosi lividi e segni compatibili con percosse. Per la Procura non si sarebbe trattato di un incidente: la madre della piccola è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

A far scattare l’allarme sono stati i sanitari del pronto soccorso, che hanno immediatamente segnalato il caso alle forze dell’ordine. Le condizioni della bambina sono apparse da subito critiche e, nonostante i tentativi dei medici, la piccola è deceduta poco dopo il ricovero.

L’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, ha fornito un quadro ritenuto inquietante dagli investigatori. Il medico legale ha riscontrato sul corpo della bambina numerosi ematomi in diverse parti, alcuni dei quali giudicati non compatibili con cadute accidentali. Secondo le prime conclusioni, i segni sarebbero riconducibili a colpi inferti volontariamente e in momenti diversi.

Sulla base di questi elementi, la Procura ha disposto l’arresto della madre, ritenuta responsabile delle violenze che avrebbero causato il decesso della figlia. L’ipotesi di reato è quella di omicidio preterintenzionale: l’intenzione non sarebbe stata quella di uccidere, ma le percosse avrebbero provocato lesioni fatali.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire il contesto familiare e le ultime ore di vita della bambina. Saranno ascoltati parenti, vicini e conoscenti per chiarire se in passato vi fossero stati segnali di maltrattamenti o situazioni di disagio già note ai servizi sociali.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità ulteriori e fare piena luce su una vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica.