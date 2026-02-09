Caso Epstein. L’ambasciatrice norvegese in Giordania, Mona Jull si dimette

AgenPress. Il ministero degli Esteri norvegese ha dichiarato che Mona Juul, un’importante ambasciatrice e mediatrice chiave degli Accordi di Oslo, si dimetterà a causa di una “grave mancanza di giudizio” sui legami con il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein.
All’inizio di questa settimana il ministero ha sospeso Juul dal suo incarico di ambasciatrice in Giordania e Iraq, in attesa di un’indagine interna sui legami con Epstein, rinvenuti in una massiccia serie di file pubblicati dal governo degli Stati Uniti.
Il caso rende difficile ricostruire la fiducia che il ruolo richiede”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide in una nota.