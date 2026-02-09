Donald Trump critica lo sciatore olimpico Hunter Hess

AgenPress. il presidente Donald Trump ha definito lo sciatore olimpico statunitense Hunter Hess “un vero perdente”, dopo che ha dichiarato di provare “emozioni contrastanti” riguardo alla rappresentanza degli Stati Uniti ai Giochi di quest’anno.

Se Hess non vuole rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi invernali, “non avrebbe dovuto fare il provino per la squadra, ed è un peccato che ne faccia parte”. ha dichiarato Trunp su Truth Social. “È molto difficile tifare per qualcuno così”, ha aggiunto.

“Penso che per me rappresenti di più i miei amici e la mia famiglia a casa, le persone che li hanno rappresentati prima di me, tutte le cose che credo siano positive negli Stati Uniti. Penso solo che se sono in linea con i miei valori morali, mi sento come se li stessi rappresentando”. “Solo perché indosso la bandiera non significa che rappresento tutto ciò che sta accadendo negli Stati Uniti”, ha affermato Hunter Hess.