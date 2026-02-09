Striscia di Gaza. L’esercito israeliano uccide quattro militanti palestinesi fuoriusciti dal tunnel a Rafah

AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso quattro militanti palestinesi.

“Quattro terroristi armati sono usciti da un tunnel e hanno aperto il fuoco in direzione dei soldati. Le truppe hanno neutralizzato i terroristi”, ha affermato l’esercito israeliano in una dichiarazione, definendo l’accaduto una “flagrante violazione dell’accordo di cessate il fuoco” tra Israele e Hamas.

I soldati “continuano a operare nella zona per localizzare e neutralizzare tutti i terroristi che si trovavano all’interno del tunnel”.

Le autorità israeliane hanno accettato di riaprire parzialmente il valico il 2 febbraio. Finora, circa 200 palestinesi hanno attraversato Rafah in entrambe le direzioni, principalmente malati e feriti, trasportati in Egitto accompagnati dai loro parenti che volevano tornare nell’enclave dopo aver ricevuto cure.