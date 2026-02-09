type here...

Striscia di Gaza. L’esercito israeliano uccide quattro militanti palestinesi fuoriusciti dal tunnel a Rafah

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso quattro militanti palestinesi.

“Quattro terroristi armati sono usciti da un tunnel e hanno aperto il fuoco in direzione dei soldati. Le truppe hanno neutralizzato i terroristi”, ha affermato l’esercito israeliano in una dichiarazione, definendo l’accaduto una “flagrante violazione dell’accordo di cessate il fuoco” tra Israele e Hamas.

I soldati “continuano a operare nella zona per localizzare e neutralizzare tutti i terroristi che si trovavano all’interno del tunnel”.

Le autorità israeliane hanno accettato di riaprire parzialmente il valico il 2 febbraio. Finora, circa 200 palestinesi hanno attraversato Rafah in entrambe le direzioni, principalmente malati e feriti, trasportati in Egitto accompagnati dai loro parenti che volevano tornare nell’enclave dopo aver ricevuto cure.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits