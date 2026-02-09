Unione Cristiana: “Sì al reddito di maternità”

AgenPress. Sì al reddito di maternità è il titolo di un incontro promosso dal Popolo della Famiglia con la partecipazione di Unione Cristiana che si terrà venerdì 13 febbraio a Catania alle 16.00, presso il Collegio Universitario Alcantara.
Tra i temi in discussione amore, famiglia e natalità. Verrà inoltre illustrata la petizione del Pdf sul reddito di maternità.
Dopo il saluto del dott. Paolo Romano Direttore del Collegio, interverranno il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò presidente di Unione Cristiana, il dott. Mirko De Carli segretario nazionale Pdf, l’On. regionale Ars Andrea Messina, l’Avv. Francesca Donato già Europarlamentare e l’ Avv. Piero Lipera segr. provinciale di Catania della DC.
Il convegno è organizzato da Remy Crocitti, segr. reg. Pdf e dalla dott.ssa Carlotta Nicastro.
Nel corso dell’incontro, verrà presentato il libro “Quid est veritas?” del Sen. Domenico Scilipoti Isgrò e del giornalista Bruno Volpe.