type here...

Allo studio un viaggio del Papa nel Principato di Monaco

Vatican News
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. È allo studio un viaggio di Leone XIV nel Principato di Monaco. A renderlo noto la Sala Stampa della Santa Sede in risposta alla domanda di alcune agenzie. Si tratterebbe di un solo giorno a fine marzo.

Se si dovesse confermare, quello nel Principato di Monaco sarebbe il secondo viaggio di Papa Leone XIV dall’inizio del suo Pontificato, e la prima visita di un Pontefice nel Principato nella storia moderna.

Solo lo scorso 17 gennaio, Leone XIV aveva ricevuto in udienza in Vaticano il principe Alberto II di Monaco che successivamente aveva avuto colloqui in Segreteria di Stato. L’incontro – riferiva allora la Sala Stampa della Santa Sede – era stato incentrato sulle buone relazioni bilaterali esistenti e sul contributo della Chiesa Cattolica nella vita sociale del Principato.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits