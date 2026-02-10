Allo studio un viaggio del Papa nel Principato di Monaco

AgenPress. È allo studio un viaggio di Leone XIV nel Principato di Monaco. A renderlo noto la Sala Stampa della Santa Sede in risposta alla domanda di alcune agenzie. Si tratterebbe di un solo giorno a fine marzo.

Se si dovesse confermare, quello nel Principato di Monaco sarebbe il secondo viaggio di Papa Leone XIV dall’inizio del suo Pontificato, e la prima visita di un Pontefice nel Principato nella storia moderna.

Solo lo scorso 17 gennaio, Leone XIV aveva ricevuto in udienza in Vaticano il principe Alberto II di Monaco che successivamente aveva avuto colloqui in Segreteria di Stato. L’incontro – riferiva allora la Sala Stampa della Santa Sede – era stato incentrato sulle buone relazioni bilaterali esistenti e sul contributo della Chiesa Cattolica nella vita sociale del Principato.