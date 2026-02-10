type here...

Giorno del Ricordo, Schillaci: “La memoria è un dovere umano e civile”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. “Nel Giorno del Ricordo rendiamo omaggio alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, una pagina dolorosa della nostra storia che ha segnato profondamente intere comunità. Ricordare significa riconoscere il dolore vissuto e restituire dignità alle persone colpite dalla violenza e alle famiglie che ne portano ancora il peso.
La memoria è un dovere umano e civile. È nella consapevolezza del passato che si rafforza una cultura del rispetto e della convivenza, affinché tragedie come queste non si ripetano mai più”.
È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits