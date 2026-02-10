Giorno del Ricordo, Schillaci: “La memoria è un dovere umano e civile”

AgenPress. “Nel Giorno del Ricordo rendiamo omaggio alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, una pagina dolorosa della nostra storia che ha segnato profondamente intere comunità. Ricordare significa riconoscere il dolore vissuto e restituire dignità alle persone colpite dalla violenza e alle famiglie che ne portano ancora il peso.

La memoria è un dovere umano e civile. È nella consapevolezza del passato che si rafforza una cultura del rispetto e della convivenza, affinché tragedie come queste non si ripetano mai più”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.