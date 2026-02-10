type here...

Macron: “Trump è apertamente antieuropeo e mira allo smembramento dell’UE”

AgenPress. L’Unione europea dovrebbe creare uno strumento di prestito comune, ad esempio attraverso gli Eurobond, poiché ciò metterebbe in discussione l’egemonia del dollaro statunitense, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron.

“L’UE ha un livello di indebitamento basso rispetto a Stati Uniti e Cina. In un momento in cui è in corso una corsa agli investimenti tecnologici, non sfruttare questa possibilità di indebitamento è un grave errore”.

Il presidente francese avverte inoltre gli europei che le “minacce” e le “intimidazioni” commerciali degli Stati Uniti non sono “finite” e che saranno “spazzate via” se non imporremmo una “preferenza europea” nei settori strategici rispetto alla concorrenza americana e cinese.

“Ci sono minacce e intimidazioni. E poi, all’improvviso, Washington fa marcia indietro. E pensiamo che sia finita. Ma non credeteci nemmeno per un momento. “Quando c’è una minaccia”, “non dovremmo chinare la testa o cercare di trovare un accordo”. “Abbiamo provato questa strategia per mesi, ma non funziona.

Macron ha affermato che l’amministrazione Trump è “apertamente antieuropea” e mira allo “smembramento” dell’UE.

 

