È morto l’attore americano James Van Der Beek, la star di Dawson’s Creek, aveva 48 anni

AgenPress. James Van Der Beek, l’attore americano diventato celebre in tutto il mondo per il ruolo di Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro.

La notizia è stata confermata dalla moglie, Kimberly Van Der Beek, in un post su Instagram: “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia”, ha scritto, chiedendo rispetto e privacy per la famiglia nel momento del lutto.

James Van Der Beek è nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut (USA). Il suo volto è diventato immediatamente riconoscibile grazie al ruolo di Dawson Leery, il protagonista sensibile e appassionato di cinema nella serie tv per adolescenti Dawson’s Creek, trasmessa dal 1998 al 2003 e diventata uno dei simboli della tv di fine anni ’90 e primi anni 2000.

Oltre a Dawson’s Creek, Van Der Beek ha recitato in numerosi film e serie televisive, tra cui:

Varsity Blues (film cult sul football americano),

The Rules of Attraction,

Don’t Trust the B—- in Apartment 23,

CSI: Cyber,

e apparizioni in altre produzioni nel corso della sua carriera.

L’attore aveva reso pubblica la sua diagnosi di cancro colorettale (colon-retto) alla fine del 2024, dopo aver scoperto la malattia durante controlli medici. Nel corso del 2025 aveva condiviso aggiornamenti sulla sua salute e usato la sua visibilità anche per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e delle diagnosi precoci.

Nonostante la sua determinazione e il sostegno della famiglia, il tumore lo ha portato via all’età di 48 anni, lasciando un profondo vuoto tra i fan e nel mondo dello spettacolo internazionale.

Van Der Beek lascia la moglie Kimberly e i loro sei figli. La famiglia ha ricordato il suo amore per la vita, per l’umanità e per il tempo trascorso con chi gli voleva bene.

La sua eredità va oltre Dawson Leery: è stato un interprete capace di rappresentare tante sfaccettature della giovinezza, un padre devoto e una voce sensibile nella lotta contro una malattia che colpisce milioni di persone ogni anno.