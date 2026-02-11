Mark Carney (premier canadese): “La nostra capacità di unirci nelle crisi è il meglio del nostro Paese”

Sospeso il suo viaggio in Germania per la conferenza sulla sicurezza di Monaco

AgenPress. Il primo ministro Mark Carney si è detto “devastato” dalla sparatoria. “Mi unisco al dolore dei canadesi per coloro le cui vite sono state cambiate in modo irreversibile oggi, e alla gratitudine per il coraggio e l’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini”, ha affermato. “La nostra capacità di unirci nelle crisi è il meglio del nostro Paese: la nostra empatia, la nostra unità e la nostra compassione reciproca”.

L’ufficio del primo ministro ha dichiarato che Carney ha sospeso il suo viaggio in Germania mercoledì per la conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Oltre venti persone sono state ricoverate in ospedale – due delle quali con ferite gravi – in quella che il premier della British Columbia, David Eby, ha definito una “tragedia inimmaginabile”. “È difficile sapere cosa dire in un giorno come questo. È il genere di cose che sembrano accadere altrove, non vicino a casa”.

Un avviso di sparatoria inviato dalla polizia alla popolazione della zona descriveva il sospettato come “una donna in abito elegante con capelli castani”. Il sovrintendente della polizia Ken Floyd ha poi confermato in una conferenza stampa che il sospettato descritto nell’avviso era la stessa persona trovata morta nella scuola. La polizia non ha specificato quante delle vittime fossero minorenni.