Delcy Rodríguez: “Il presidente Maduro è il presidente legittimo del Venezuela. Lui è la first lady Cilia Flores sono innocenti”

AgenPress. “Posso dirvi che il presidente Nicolás Maduro è il presidente legittimo del Venezuela. Sia il presidente Maduro che Cilia Flores, la first lady, sono innocenti”, ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodríguez in un’intervista esclusiva alla NBC News.

“Posso dirvi che sono responsabile della presidenza del Venezuela, come è chiaramente stabilito dalla Costituzione venezuelana. E dalla mole di lavoro che ho, da quanto sono impegnata, posso dirvi che è un lavoro molto, molto duro e lo stiamo facendo con impegno, giorno dopo giorno”.

Nei giorni successivi alla cattura di Maduro, avvenuta il 3 gennaio, Delcy Rodríguez aveva espresso forti critiche nei confronti dell’azione militare statunitense contro di lui. Da allora ha ammorbidito i toni e ceduto alle pressioni e alle richieste statunitensi, sollevando la possibilità di una visita negli Stati Uniti dopo alcune telefonate con Trump.

Decine di prigionieri politici sono stati rilasciati nelle ultime settimane e lo spazio politico all’interno del Paese si è aperto al punto che la scorsa settimana si è tenuta una protesta di fronte alla corte suprema del Paese per chiedere il rilascio di altri prigionieri, un atto che solo pochi mesi fa avrebbe potuto portare all’arresto, al carcere o peggio ancora.

La domanda più importante della giornalista è stata quando María Corina Machado, la più importante attivista dell’opposizione venezuelana, potrà tornare in sicurezza nel Paese.

“Per quanto riguarda la sua vita, non capiamo perché ci sia tanto clamore”, ha risposto Delcy Rodríguez. “Per il suo ritorno nel Paese, dovrà rispondere al Venezuela. Perché ha chiesto un intervento militare, perché ha imposto sanzioni al Venezuela e perché ha celebrato positivamente le operazioni americane avvenute con la cattura di Maduro.