L’amministrazione Trump ha dichiarato che porrà fine alla repressione dell’immigrazione a Minneapolis

AgenPress. Intervenendo in una conferenza stampa il responsabile della frontiera Tom Homan ha affermato che il coordinamento con le forze dell’ordine locali e il successo delle misure di controllo dell’immigrazione hanno contribuito alla fine dell’operazione Metro Surge.

“Ho proposto e il presidente Trump ha concordato che questa operazione di venisse conclusa”, ha affermato.

L’annuncio arriva poche settimane dopo che le autorità federali hanno sparato e ucciso due cittadini statunitensi, scatenando indignazione in tutto il Paese e nel mondo.

Homan ha affermato che “un significativo ridimensionamento” inizierà questa settimana e continuerà fino alla prossima. Ha aggiunto che rimarrà sul campo “ancora un po’” per garantire il successo dell’operazione.

Il 29 novembre, l’amministrazione Trump ha avviato l’invio di oltre 3.000 agenti dell’immigrazione a Minneapolis, in quella che i funzionari hanno soprannominato Operazione Metro Surge. Homan ha dichiarato in una conferenza stampa la scorsa settimana che circa 150 agenti federali dell’immigrazione erano presenti in città prima dell’inizio dell’operazione. La città, che conta circa 400.000 abitanti, ha una forza di polizia di circa 600 agenti.

Homan, ex membro dello staff di Obama, ha affermato che non rimuoverà tutti gli ufficiali federali per motivi di sicurezza e che i controlli sull’immigrazione continueranno.

Funzionari e agenti dell’immigrazione hanno arrestato 4.000 persone dall’inizio dell’operazione, ha dichiarato la scorsa settimana il Dipartimento per la Sicurezza Interna . Il DHS non ha fornito una ripartizione di quante di queste persone avessero accuse penali. Le autorità federali hanno arrestato più di 200 persone per aver ostacolato il lavoro delle forze dell’ordine, ha dichiarato Homan.

Nel mezzo della repressione, le autorità dell’immigrazione hanno sparato e ucciso due cittadini statunitensi: Renee Good, 37 anni e Alex Pretti, 37 anni.

“Non voglio vedere altro spargimento di sangue”, ha detto Homan. “Prego ogni notte per la sicurezza delle forze dell’ordine e per la sicurezza di tutti nella comunità.