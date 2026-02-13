Sparatoria alla South Carolina State University: due morti e un ferito

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, in un’area che sarebbe stata poco distante dal centro del campus. Le autorità locali, tra cui il dipartimento di polizia di Orangeburg e il dipartimento di sicurezza della South Carolina State University, sono intervenuti prontamente. Due persone sono state dichiarate morte sul posto, mentre una terza è stata trasportata in ospedale con ferite gravi ma non letali.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per determinare la causa e la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati rilasciati dettagli specifici sullo svolgimento dell’episodio, né sulla possibilità di una connessione tra la sparatoria e questioni legate alla vita universitaria. Le autorità hanno comunque rassicurato la comunità locale, affermando che la situazione è ora sotto controllo.

Il rettore della South Carolina State University, James E. Clark, ha espresso il suo profondo cordoglio per le vittime, dichiarando: “Siamo devastati dalla perdita tragica che ha colpito la nostra comunità. I nostri pensieri sono con le famiglie e gli amici delle vittime in questo momento difficile.” La sicurezza e il benessere degli studenti e del personale sono stati ribaditi come una priorità assoluta, e l’università ha promesso di fornire tutto il supporto possibile a chiunque ne avesse bisogno.

Gli studenti e il personale dell’università sono stati invitati a rimanere in sicurezza e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine. Il campus, che era stato temporaneamente messo in lockdown, ha riaperto nelle ore successive all’incidente, ma la paura e il dolore rimangono palpabili tra i membri della comunità universitaria.

L’incidente alla South Carolina State University è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza armata che hanno colpito il paese negli ultimi anni, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole e nelle università. Le indagini sono ancora in corso, e le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo, la comunità universitaria e quella locale si uniscono nel dolore per questa tragedia.

La notizia di questo drammatico evento ha sollevato anche un dibattito su come affrontare la questione della violenza armata negli Stati Uniti, con richieste da parte di vari gruppi di aumentare le misure di sicurezza e di promuovere politiche più restrittive sul possesso e l’uso delle armi.