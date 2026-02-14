Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Starmer: “Dobbiamo essere pronti a dissuadere qualsiasi attacco”

AgenPress. La necessità di costruire un “hard power”, pronto alla guerra se necessario, è stata sottolineato oggi dal primo ministro britannico Keir Starmer dal podio della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

“Oggi siamo a un bivio. La strada da percorrere è dritta ed è chiaro che dobbiamo rafforzare il nostro hard power, perché questa è la moneta corrente”, ha affermato dopo il discorso di apertura della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

“Dobbiamo essere pronti a dissuadere qualsiasi attacco e, sì, se necessario, dobbiamo essere pronti a combattere, a fare tutto il necessario per proteggere il nostro popolo, i nostri valori e il nostro stile di vita e, come Europa, a stare in piedi con le nostre gambe”, ha commentato Starmer.

“Vogliamo lavorare insieme per guidare un cambio generazionale nella cooperazione industriale nel settore della difesa. Questo include la rivisitazione di una più stretta convergenza economica”, ha commentato Starmer.

“Una maggiore integrazione economica è nel nostro interesse e quindi dobbiamo vedere dove possiamo avvicinarci al mercato unico in altri settori che potrebbero funzionare per entrambe le parti”, ha osservato.

Il Regno Unito schiererà il suo gruppo d’attacco di portaerei nell’Atlantico settentrionale e nell’estremo nord “quest’anno” nell’ambito di una missione di sicurezza con gli Stati Uniti e gli alleati della NATO, ha annunciato il Primo Ministro britannico.

“Posso annunciare oggi che il Regno Unito schiererà quest’anno il suo gruppo d’attacco di portaerei nell’Atlantico settentrionale e nell’estremo nord, incentrato sulla portaerei HMS Prince of Wales, operando insieme agli Stati Uniti, al Canada e ad altri alleati della NATO”.