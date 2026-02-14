Rubio: “Stati Uniti ed Europa dovrebbero correggere insieme gli errori del passato”

AgenPress. “Abbiamo commesso errori insieme, e ora è necessario correggerli insieme. Con Donald Trump, gli Stati Uniti intendono seguire questa strada, se necessario da soli, ma preferibilmente insieme”, ha affermato il Segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che Europa e Stati Uniti sono parte della civiltà occidentale, con un destino comune. “Vogliamo che l’Europa sopravviva e sia forte”, ha aggiunto.

“Se a volte sembriamo troppo diretti, è perché abbiamo a cuore il vostro futuro. Il nostro destino è e sarà sempre legato al vostro. Il destino dell’Europa non ci sarà mai indifferente”, ha affermato Rubio, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Marco Rubio ha fatto ampio riferimento alle radici storiche comuni di Europa e Stati Uniti: “Siamo nell’emisfero occidentale, ma saremo sempre figli dell’Europa”, ha affermato con tono caratteristico, elencando anche gli “stupidi errori” che, come ha detto, sono stati commessi insieme in passato, sul libero scambio, sull'”isteria climatica” e sull’immigrazione, mentre parlava della deindustrializzazione dell’Europa. “Siamo profondamente preoccupati per il vostro futuro, e per il nostro. E se non siamo d’accordo, questo disaccordo deriva dalla nostra profonda preoccupazione per l’Europa, con la quale siamo legati non solo economicamente e militarmente, ma anche spiritualmente e culturalmente”, ha sottolineato il capo della diplomazia americana.

Dobbiamo riprendere il controllo dei nostri confini nazionali, e questa non è né xenofobia né odio, ma un atto di sovranità nazionale di fronte a una minaccia urgente. L’Occidente ha esternalizzato la sua sovranità”, ha osservato, parlando anche di “culto del clima”, per sottolineare: “Abbiamo commesso questi errori insieme. Ora è necessario correggere e ricostruire insieme. Sotto Donald Trump, gli Stati Uniti intendono seguire questa strada, se necessario da soli, ma preferibilmente insieme. Perché gli Stati Uniti e l’Europa sono parte della civiltà occidentale” e “gli eserciti non difendono qualcosa di astratto, ma popoli, nazioni e uno stile di vita (…) Gli Stati Uniti e l’Europa sono legati dalla fede cristiana, dalla lingua e dalla storia comune”.

“Non vogliamo che i nostri alleati siano deboli, perché questo rende deboli anche noi (…). Non vogliamo sentirci in colpa o vergognarci. Siamo eredi della stessa nobile civiltà, che dobbiamo essere in grado di difendere. Non abbiamo alcun interesse a essere i custodi educati del declino dell’Occidente. Dobbiamo rinnovare la più grande civiltà della storia e non lasciare che la nostra alleanza venga paralizzata dalla paura, ad esempio, del clima o della tecnologia”.