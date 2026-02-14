Trump: il cambio di regime in Iran è “la cosa migliore che potrebbe accadere”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato oggi della possibilità di rovesciare il regime in Iran, affermando che questa “sarebbe la cosa migliore che potrebbe accadere”.

Durante la sua visita alla base militare di Fort Bragg, nella Carolina del Nord, Trump aveva affermato in precedenza che i negoziati con l’Iran erano “difficili” e aveva lasciato intendere che instillare paura a Teheran potrebbe essere stato necessario per risolvere pacificamente la situazione di stallo.

“A volte bisogna avere paura. È l’unica cosa che può davvero risolvere la situazione”, ha detto Trump riferendosi all’Iran, rivolgendosi al personale militare e ricordando il bombardamento degli impianti nucleari iraniani dello scorso giugno.

Ha confermato che gli Stati Uniti invieranno una seconda portaerei in Medio Oriente, che “sarà pronta” nel caso in cui i negoziati con l’Iran fallissero.

Trump si è recato a Fort Bragg per incontrare gli uomini delle forze speciali che hanno partecipato al raid del 3 gennaio a Caracas per catturare il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Fort Bragg è una delle basi militari più grandi del mondo e ospita oltre 50.000 militari.