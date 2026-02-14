Zelensky chiede un cessate il fuoco per lo svolgimento delle elezioni in Ucraina. Putin: “Uno schiavo della guerra”

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti, che si terranno la prossima settimana a Ginevra, saranno seri e sostanziali, ma ha anche espresso preoccupazione per il fatto che all’Ucraina venga chiesto “troppo spesso” di fare concessioni.

“Ci auguriamo sinceramente che i nostri incontri trilaterali della prossima settimana siano seri, concreti e utili per tutti noi, ma onestamente a volte si ha la sensazione che le due parti stiano parlando di cose completamente diverse”, ha affermato Zelensky durante il suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

“Gli americani tornano spesso sulla questione delle concessioni, e molto spesso queste concessioni vengono discusse solo in relazione all’Ucraina, non alla Russia”, ha commentato.

Ha affermato di aver avvertito “un certo grado” di pressione dopo l’invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad andare avanti con i colloqui di pace, ma ha aggiunto che è importante che anche la Russia faccia delle concessioni.

“Dateci due mesi di tregua e andremo alle elezioni. Il presidente Trump può farlo: fare pressione su Putin per fare una tregua. Poi il nostro parlamento modificherà la legge e andremo alle elezioni”, ha detto Zelensky in risposta alle richieste americane di elezioni immediate.

Nel suo discorso, Zelensky ha definito il leader russo Vladimir Putin uno “schiavo della guerra”.

Vladimir Putin “non riesce a convincersi ad abbandonare l’idea stessa di guerra. Può pensare di essere uno zar, ma in realtà è schiavo della guerra”, ha sostenuto Zelensky che ha espresso rammarico per la lentezza delle decisioni politiche necessarie per contrastare gli attacchi russi all’Ucraina.