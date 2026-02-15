type here...

Trump: i membri del “Consiglio per la pace” hanno promesso più di 5 miliardi di dollari per Gaza

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che giovedì annuncerà che i paesi membri del “Consiglio per la pace” hanno promesso più di cinque miliardi di dollari per la ricostruzione e le necessità umanitarie a Gaza.

In un post pubblicato oggi sul social network Truth Social, Trump scrive che i paesi membri si sono anche impegnati a fornire migliaia di uomini per una forza di stabilizzazione guidata dalle Nazioni Unite e a fornire personale alla polizia locale nell’enclave palestinese.

