La marina militare francese sequestra altre 2,4 tonnellate di cocaina nel Pacifico

AgenPress. La marina militare francese ha sequestrato 2,4 tonnellate di cocaina su alcune navi in ​​Polinesia durante un’operazione condotta in coordinamento con gli Stati Uniti.

Il sequestro di circa 100 pacchi di cocaina, avvenuto in alto mare con il supporto di un aereo militare, ha portato a quasi 12 tonnellate la quantità di droga caduta nelle mani delle autorità nelle acque polinesiane in un mese: si sono verificati tre sequestri di carichi enormi, tra le due e le cinque tonnellate ciascuno oltre a 473 chilogrammi in un container nel porto di Papeete.

La droga non era destinata alla Polinesia francese. I trafficanti la trasportavano dai paesi in cui veniva prodotta, in America Latina, verso gli stati del Pacifico in cui veniva consumata, come la Nuova Zelanda e, soprattutto, l’Australia.

Come in tutti i sequestri recenti, la droga è stata distrutta in mare.

Nel 2025, la Polizia Nazionale francese ha sequestrato 87,6 tonnellate di droga a livello internazionale (+81% su base annua), tra cui 58 tonnellate di cocaina. Si tratta di numeri record.