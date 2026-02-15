type here...

Trump chiede ad Hamas la smilitarizzazione completa e immediata

Primo Piano
redazione
Da redazione
AgenPressIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto oggi la smilitarizzazione “completa e immediata” di Hamas, come parte della seconda fase del suo piano per porre fine alla guerra a Gaza.

“È molto importante che Hamas rispetti il ​​suo impegno per una completa e immediata smilitarizzazione”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth, aggiungendo che i membri del suo “Consiglio per la pace” annunceranno, durante una riunione il 19 febbraio a Washington, lo stanziamento di 5 miliardi di dollari per la ricostruzione del territorio palestinese.

