Trump chiede ad Hamas la smilitarizzazione completa e immediata

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto oggi la smilitarizzazione “completa e immediata” di Hamas, come parte della seconda fase del suo piano per porre fine alla guerra a Gaza.
“È molto importante che Hamas rispetti il suo impegno per una completa e immediata smilitarizzazione”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth, aggiungendo che i membri del suo “Consiglio per la pace” annunceranno, durante una riunione il 19 febbraio a Washington, lo stanziamento di 5 miliardi di dollari per la ricostruzione del territorio palestinese.